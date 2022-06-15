Андрей Клычков выступил на форуме предпринимательства в рамках ПМЭФ-2022

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Сегодня, 15 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который состоялся в рамках международного экономического форума. Он проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Тема выступления на пленарной сессии: «Открытый диалог власти и бизнеса: региональный опыт трансформации и взаимодействия».

Клычков отметил, что за последние три года на Орловщине затрачено огромное количество усилий для выстраивания доверительных отношений между органами власти и бизнесом.

– Для нас было крайне важно не формально выполнить «дорожную карту» регуляторной гильотины, а изменить формат взаимодействия бизнеса и власти: создать единую площадку для общения и обмена мнением. Результатом этой работы стало ежегодное 1-ое место области в рейтинге Минэкономразвития России по реформированию контрольно-надзорной деятельности, - отметил губернатор.