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Происшествия15 июня 2022 12:12

В Орле задержали иностранного наркосбытчика с крупной партией героина

В его карманах оказалось 29 свертков с запрещенным веществом
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле задержали иностранного наркосбытчика с крупной партией героина. В его карманах оказалось 29 свертков с запрещенным веществом.

Полицейские получили информацию о том, что 23-летний молодой человек из страны ближнего зарубежья приехал на Орловщину для сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка задержали гражданина другой страны в лесополосе Заводского района города Орла. При себе у него было 29 пакетов с героином, общей массой 54,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.