Внедрение радионуклидной диагностики и терапии в Орловской области рассмотрели на ПМЭФ-2022

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Вопрос внедрения технологии радионуклидной диагностики и терапии был рассмотрен сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Орловская делегация во главе с Андреем Клычковым встретилась с гендиректором АО «Русатом Хэлскеа» Игорем Обрубовым.

Компания «Русатом Хэлскеа», – единый интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в Госкорпорации «Росатом».

В ходе встречи обсудили вопросы развития специализированной медицинской инфраструктуры в Орловской области и возможность создания учебно-технической базы для обучения работы с современными технологиями.

По словам губернатора, сотрудничество с Госкорпорацией позволит сделать серьезный шаг в развитии медицины на Орловщине.