Внедрение радионуклидной диагностики и терапии в Орловской области рассмотрели на ПМЭФ-2022

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
Вопрос внедрения технологии радионуклидной диагностики и терапии был рассмотрен сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Орловская делегация во главе с Андреем Клычковым встретилась с гендиректором АО «Русатом Хэлскеа» Игорем Обрубовым.
Компания «Русатом Хэлскеа», – единый интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в Госкорпорации «Росатом».
В ходе встречи обсудили вопросы развития специализированной медицинской инфраструктуры в Орловской области и возможность создания учебно-технической базы для обучения работы с современными технологиями.
По словам губернатора, сотрудничество с Госкорпорацией позволит сделать серьезный шаг в развитии медицины на Орловщине.