Фото: Сергей Силаев

В Орловской области за восемь суток не скончался ни один пациент от COVID-19. Показатели заболеваемости остаются низкими.

Данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе на 15 июня предоставил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа подтверждено 27 случаев заболевания ковидом. Общее число достигло отметки 113 486.

Выздоровели 62 человека. Всего с болезнью справились 111 174 орловца.

Госпитализация медиков понадобилась 28 местным жителям. За сутки никто не умер. За время пандемии коронавирусная инфекция унесла 1 926 жизней в регионе.