Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На ПМЭФ-2022 обсудили возможность создания рыбной фермы в Орловской области. Стороны определили направления взаимодействия.

Орловская делегация, прибывшая на Петербургский международный экономический форум, во главе с Андреем Клычковым встретилась с генеральным директором ООО «Крымское море» Андреем Боцманом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Стороны обсудили предпроектную проработку возможного создания рыбной фермы, а также технико-экономические и инфраструктурные вопросы, и меры господдержки проекта.