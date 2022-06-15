Фото: со страницы Андрея Клычкова в VK

Делегация из Орловской области прибыла в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2022. В форуме принимают участие все регионы России.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он возглавляет делегацию. Также в нее вошли замы и члены регионального Правительства: Вадим Тарасов, Владимир Ивановский, Антон Старосельский, а также советник губернатора Сергей Лежнев, мэр Орла Юрий Парахин, гендиректор "Корпорации развития Орловской области" Николай Шин, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский.

Главная тема форума в 2022 году - «Новый мир – новые возможности». В современных условиях регионы должны иметь возможность представить свой инвестиционный потенциал, а органы власти и бизнеса готовы к сотрудничеству.

Губернатор сообщил, что делегацию ждет насыщенная программа. Уже сегодня будут подписаны несколько соглашений. Глава региона выступит и на пленарной сессии Российского форума малого и среднего бизнеса.

Петербуржский экономический форум 2022 года будет проходить четыре дня – с 15 по 18 июня.