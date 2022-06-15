Фото: Ольга Супонева

В Орле продлили ограничения на проезд по улице Ломоносова. Рабочие продолжают ремонтные работы.

Орловские власти решили продлить перекрытие движения по улице Ломоносова от дома №66 до примыкания к улице Октябрьской до 00.00 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Ранее автомобилисты временно не могли проехать здесь до 24.00 12 июня.

Напомним, завтра, 16 июня, в Орле на из-за замены участка трубы отключат горячую и холодную воду на улице Раздольной и улице Бурова.