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Общество15 июня 2022 8:02

В Орле продлили ограничения на проезд по улице Ломоносова

Рабочие продолжают ремонтные работы
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле продлили ограничения на проезд по улице Ломоносова. Рабочие продолжают ремонтные работы.

Орловские власти решили продлить перекрытие движения по улице Ломоносова от дома №66 до примыкания к улице Октябрьской до 00.00 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Ранее автомобилисты временно не могли проехать здесь до 24.00 12 июня.

Напомним, завтра, 16 июня, в Орле на из-за замены участка трубы отключат горячую и холодную воду на улице Раздольной и улице Бурова.