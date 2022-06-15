Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

В Орле 16 июня отключат горячую и холодную воду на двух улицах. Местным жителям привезут питьевую воду.

Завтра, 16 июня, с 9.00 до 21.00 из-за работ по замене участка трубы на водоводе по улице Космонавтов, 3 временно прекратят подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Ограничения затронут абонентов на улице Раздольной, 54 (автомойка), 62 и улице Бурова 30, корпус 1, 2, 32, 34, 36, 38, 40

Для орловцев привезут цистерны с питьевой водой. Они расположатся в районе улицы Бурова, 32, 38.