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Происшествия15 июня 2022 7:28

Жительница Орла зарезала сожителя после пьяной ссоры

Она предстанет пред судом за убийство
Сергей Силаев

Жительница Орла зарезала сожителя после пьяной ссоры. Она предстанет пред судом за убийство.

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела 36-летнего мужчины одной из квартир многоквартирного дома на улице Грузовой города Орла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Благодаря оперативным действиям удалось задержать 37-летнюю подозреваемую. Она проживала вместе с мужчиной в квартире. Она созналась в содеянном.

12 июня женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем и у них возник словесный конфликт. Орловчанка взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудную клетку, отчего тот умер.

– В настоящее время следователем женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.