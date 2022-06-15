Жительница Орла зарезала сожителя после пьяной ссоры. Она предстанет пред судом за убийство.

Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения тела 36-летнего мужчины одной из квартир многоквартирного дома на улице Грузовой города Орла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Благодаря оперативным действиям удалось задержать 37-летнюю подозреваемую. Она проживала вместе с мужчиной в квартире. Она созналась в содеянном.

12 июня женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем и у них возник словесный конфликт. Орловчанка взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудную клетку, отчего тот умер.

– В настоящее время следователем женщине предъявлено обвинение в совершении убийства, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.