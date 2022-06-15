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Общество15 июня 2022 7:10

В Орловской области отремонтируют 15 километров дороги за 2,5 миллиарда рублей

Работы начнутся в середине лета
Сергей Силаев
Фото: Росавтодор

Фото: Росавтодор

В Орловской области отремонтируют 15 километров дороги за 2,5 миллиарда рублей. Работы начнутся в середине лета.

В Орловской области отремонтируют участок трассы М2 «Крым» с 422 по 437 километр. Ремонт запланирован на 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 10 по 27 июня. Итоги конкурса станут известны 30 июня.

– На ремонт участка трассы М2 «Крым» на территории Орловской области будет потрачено около 2,45 миллиарда рублей. Работы будут вестись от 422 километра до 437 километра. Старт работ запланирован на 15 июля 2022 года, срок окончания - 15 ноября 2024 год, - сообщает пресс-служба.