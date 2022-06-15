В Орле капитально отремонтируют взрослую поликлинику туберкулезного диспансера. На эти цели выделили около 800 тысяч рублей.

Распоряжение уже подписал губернатор. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

На проведение капитального ремонта кровли галереи между вторым корпусом и зданием взрослой поликлиники Орловского противотуберкулезного диспансера выделят 635 тысяч рублей. Еще порядка 162 тысяч пойдет на проведение в той же поликлинике капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации.

Департамент экономического развития Орловской области внесет необходимые изменения в инвестиционную программу на 2022 год и плановый период последующих двух годов.