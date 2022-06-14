Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Ливенском районе не ликвидируют школы и детские сады после вмешательства прокуратуры. Ранее по постановлению районной администрации планировалось реорганизовать ряд учебных заведений.

Прокуратура Орловской области провела проверку законности поставления администрации Ливенского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В течение 2022-2025 годов планировалось ликвидировать и реорганизовать несколько школ и детских садов Ливенского района.

Однако после проверки прокуратуры выяснилось, что комиссия по оценке последствий не была собрана, не дана оценка прогнозу демографической ситуации, а также не изучена территориальная доступность для юных орловцев ближайших учебных заведений.

Ливенский межрайонный прокурор внес протест на незаконный правовой акт, а постановление администрации отменено.

Вопрос соблюдения прав ливенцев находится на контроле у прокуратуры.