Голос можно отдать на двух площадках Фото: Сергей Силаев

Жителям Орла предложили выбрать схему движения вокруг площади Ленина. Голосование продлится до 19 июня включительно.

Проголосовать можно в социальной сети «Вконтакте» и мессенджере «Телеграм». Голоса принимают до 23.59 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Обсудить предлагается два вопроса. Первый – запрет парковки у дома №28 по улице Максима Горького для продления пешеходной зоны, связывающей улицы Ленина с площадью Ленина, второй – введение одностороннего движения по улице Максима Горького на участке от улицы Брестской до дома №1 по площади Ленина в сторону улицы Салтыков-Щедрина. Это предложение внесли автомобилисты для более комфортного передвижения по центру города.

Итоги подведут в следующий понедельник, 20 июня. Варианты объединены в пары. Необходимо выбрать один ответ из первой пары и один из второй.