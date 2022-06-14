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Общество14 июня 2022 13:02

Жителям Орла предложили выбрать схему движения вокруг площади Ленина

Голосование продлится до 19 июня включительно
Сергей Силаев
Голос можно отдать на двух площадках

Голос можно отдать на двух площадках

Фото: Сергей Силаев

Жителям Орла предложили выбрать схему движения вокруг площади Ленина. Голосование продлится до 19 июня включительно.

Проголосовать можно в социальной сети «Вконтакте» и мессенджере «Телеграм». Голоса принимают до 23.59 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Обсудить предлагается два вопроса. Первый – запрет парковки у дома №28 по улице Максима Горького для продления пешеходной зоны, связывающей улицы Ленина с площадью Ленина, второй – введение одностороннего движения по улице Максима Горького на участке от улицы Брестской до дома №1 по площади Ленина в сторону улицы Салтыков-Щедрина. Это предложение внесли автомобилисты для более комфортного передвижения по центру города.

Итоги подведут в следующий понедельник, 20 июня. Варианты объединены в пары. Необходимо выбрать один ответ из первой пары и один из второй.