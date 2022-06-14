Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловцы смогут в прямом эфире наблюдать за ремонтом Красного моста. Видеотрансляция доступна в круглосуточном режиме.

На странице администрации города Орла появилась возможность отслеживать реконструкцию моста в центре города. Этот объект является самым масштабным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Также глава города сообщил о ходе работ на мосту.

– Работают 62 человека и 10 единиц техники. Занимаются преимущественно монолитом: уже залили четыре подпорные стенки, это около 25 кубометров бетона. В то же время сегодня прибыла очередная партия металлоконструкций для следующего пролёта пешеходной переправы, их монтаж начнётся завтра. Продолжается вынос силовых кабелей. Самый большой прокол под Окой планируется выполнить через 2-3 недели, - отметил градоначальник.