В Орле на 100 миллионов рублей оштрафовали компанию за взятку экс-чиновнику. Преступления совершены в 2016-2017 годах.

Прокуратура Советского района города Орла провела проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что с апреля 2016 года по январь 2017 директор фирмы передал 36,5 миллионов рублей руководителю регионального Фонда капитального ремонта. За это вознаграждение чиновник должен был содействовать при заключении договоров на проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.

Прокуратура возбудила дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Суд признал виновным юридическое лицо в совершении преступления и назначил штраф в размере 100 миллионов рублей. На имущество организации и денежные средства наложен арест.

Ранее руководитель регионального Фонда капремонта был осужден на семь лет и оштрафован на 73 миллиона рублей. Два соучастника получили по пять лет лишения свободы каждый.