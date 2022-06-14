Фото: телеграм-канал Юлии Савичевой

Певица Юлия Савичева поблагодарила орловцев за теплый прием. В День России она выступила в Орловском Полесье на «Троицких Хороводах».

По словам певицы, она впервые выступила на таком фестивале. На природе звучали русские народные песни, жители водили хороводы, ели шашлыки и веселились.

Савичева завершила праздничную программу вечером, перед салютом. Ночью после праздника начался ураган, но все выступления состоялись. Она отметила, что во время выступления появилась радуга.

– Мы были безумно рады, что все состоялось! Спасибо огромное за невероятно теплый прием, за то что пели вместе со мной и старые и новые песни. Спасибо губернатору Орловской области за добрые слова и потрясающий букет, который сейчас благоухает у меня дома. Очень бы хотела встретиться с вами еще ни раз наиблагодарнейшая публика Орловского полесья, - написала артистка в телеграм-канале.