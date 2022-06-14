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Общество14 июня 2022 10:00

Орловские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку

Эти предметы выбрали 538 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку. Эти предметы выбрали 538 человек.

В Орле продолжается экзаменационная кампания. 14 июня одиннадцатиклассники сдают экзамены по биологии и иностранному языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Биологию выбрали 283 человека, а иностранный язык – 255. Из них только пять выпускников выполнят задания по немецкому языку, трое – по французскому.

В ЕГЭ-2022 по иностранному языку внесены изменения в разделы «Письменная речь» и «Говорение». Экзамен разделен на две части: письменную и устную. Сегодня проходит письменная, устная стартует 16 и 17 июня.