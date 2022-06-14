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В Орле на доцента ОГУ завели два уголовных дела за взятки. Он получил от двоих студентов 40 тысяч рублей за защиту курсовых работ.

Следственный комитет России по Орловской области возбудил два уголовных дела в отношении доцента кафедры машиностроения политехнического института имени Поликарпова Орловского Государственного университета. Дела соединили в одно производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили полицейские, в марте и мае 2022 года орловец получил на счет взятку в размере 40 тысяч рублей от двоих студентов за подготовку и дальнейшую защиту курсовых работ. В обоих случаях преподаватель оценил свои услуги в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

– В настоящее время в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уголовные дела возбуждены по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области.