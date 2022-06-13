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В Орловской области около 3 тысяч человек трудится в сфере легкой промышленности. За четыре месяца 2022 года объем отгруженных товаров составил 733 миллиона рублей.

Сотрудники отмечали профессиональный праздник 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

– Вклад производства текстильных изделий - 329,4 млн рублей, производства одежды – 364,7 млн рублей, производства кожи и изделий из кожи – 38,9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе.

Отраслевые предприятия относятся к малому и среднему бизнесу и ориентированы на пошив детской, женской и спецодежды, а также изготовление чулков, носков, трикотажных изделий и обуви.

В регионе два образовательных учреждения готовят специалистов. Это Орловский Государственный университет и Орловский техникум технологии и предпринимательства.

В день профессионального праздника самых трудолюбивых орловцев наградили почетными грамотами.