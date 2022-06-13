В Орловской области задержали сбежавшего из колонии мужчину. Находясь на «свободе», он совершил два тяжких преступления.

Следственный комитет России по Орловской области возбудил два уголовных дела против 22-летнего местного жителя, который сбежал из колонии 3 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 12 июня мужчина находился на территории садоводческого товарищества в Железнодорожном районе Орла. Он проник с ножом в один из дачных домов и угрожая ножом двум девушкам, изнасиловал их. Одна из потерпевших смогла вызвать полицию.

Стражи порядка доставили ранее осужденного в Следственный отдел по Железнодорожному району города Орла.

В отношении задержанного проводятся следственные действия. Собирается и закрепляется доказательная база. Следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также сотрудниками УМВД по региону возбуждено уголовное дело за побег из места заключения. Расследование продолжается.