Фото: газета "За изобилие"

Колпнянская ЦРБ получила новое оборудование. Медики смогут использовать аппарат измерения глазного давления.

Прибор бесконтактного измерения внутриглазного давления доставлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на местную газету «За изобилие».

Новый инструмент глазной тонометрии уже освоила медицинский работник. Теперь процедура занимает меньше времени, в отличие от контактного метода. Еще одно преимущество – отсутствие дискомфорта для пациента.

Процедура, проводимая с помощью нового оборудования, входит в список обязательных для людей старше 40 лет.