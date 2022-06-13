Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловцы пронесли 20-метровый флаг России по улице Ленина. Шествие «Наша Родина – Россия» состоялось 12 июня.

В День России, 12 июня, порядка 400 орловцев собрались на центральной улице города – Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.

Активисты города пронесли главный символ страны под аккомпанемент барабанщиц из ансамбля «Триумф». После чего торжественная состоялась церемония поднятия четырех полотен: Государственного флага, Знамя Победы, флага Орловской области и города Орла.

Уже по сложившейся традиции 20 ребят получили первые паспорта в День России.