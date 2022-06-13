Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле свыше 1 500 человек поучаствовали в благотворительном забеге. Его цель – открытие инклюзивной игровой площадки для особенных ребят.

Сегодня, 13 июня, ровно в 9.00 на главной площади Орла стартовал забег «Поберегу». В областной столице съехались горожане и гости из других районов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Глава региона выбрал пятикилометровую дистанцию.

Глава региона отметил, что бегуны продемонстрировали лучшие человеческие и спортивные качества, внеся вклад в строительство детской площадки для ребят с особенностями развития.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах: один километр, пять или двадцать один. Для людей с ограниченными возможностями подготовили дистанцию в 500 метров. Будущая площадка стоит около 3 миллионов рублей.