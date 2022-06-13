В Колпнянском районе появится теннисный корт. Его благоустройство выбрали местные жители в рамках голосования.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Корт появится в 2023 году. Жители поселка Колпна могли выбрать одну из трех общественных территорий. Абсолютным лидером стала теннисная площадка – она набрала 92% голосов.

Концепция проекта уже разработана. Планируется переоборудовать хоккейный корт. На асфальт наложат рулоновое резиновое покрытие. Рабочие натянут сетку и установят стойки для большого тенниса.