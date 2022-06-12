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Общество12 июня 2022 7:03

В Орловской области благоустроят двор за 29 миллионов рублей

Работы уже стартовали
Сергей Силаев
Фото: администрация Орловского района

Фото: администрация Орловского района

В Орловской области благоустроят двор за 29 миллионов рублей. Работы уже стартовали.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на местную газету «Жилина».

Благоустройство дворовой территории началось в деревне Жилина Орловского района. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Рабочими уже подготовлен полный план благоустройства, ведутся работы по установке тротуаров и дворовых проездов. Подрядчик должен сдать объект к 1 сентября 2022 года.