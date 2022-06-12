Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 154 ребенка пострадали от укусов клещей. Всего за сезон от паукообразных пострадали 395 человек.

Данные об укусах клещей на Орловщине предоставила пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.

По состоянию на 6 июня в регионе зарегистрирован один случай заболевания боррелиозом. Заразился взрослый человек.

Ведомство активно мониторит природные очаги клещей и изучает их численность и инфицированность инфекционными болезнями, характерными для Орловской области.

В предстоящем сезоне планируется обработать 350 гектаров. Уже обследовано 280 гектаров, а обработано – 257.

Также ведется и разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики. При посещении места, где могут обитать клещи, орловцам рекомендуют надевать светлую одежду, надеть капюшон, заправить верхнюю часть одежды в штаны, а брюки – в носки. Также нужно проводить регулярные осмотры раз в 15-20 минут.