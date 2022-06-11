Орловцы Панфилов и Черевань выступят в Российской серии кольцевых гонок

Гонщики из Орла выступят в Российской серии кольцевых гонок. В соревнованиях примут участие Леонид Панфилов и Владимир Черевань.

Как сообщает официальных портал областного Правительства, Леонид Панфилов в 2022 году дебютирует в новом классе, речь идет о "Супер-продакшн". Сегодня гонки стартуют на автодроме "Смоленское кольцо".

Также за призовое место поборется Владимир Черевань, он выступит в классе "Туринг-лайт".

Российская серия кольцевых гонок - официальные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам проводимые РАФ в статусе чемпионата и кубка России с 2014 года, при поддержке SMP Racing.