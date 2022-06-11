Суд дал год условно заместителю начальника отдела полиции Ливен за превышение должностных полномочий

Начальнику ливенского отдела полиции суд дал год условно Фото: архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор заместителю начальника отдела полиции Ливенского района. За превышение должностных полномочий наказанием стал год условки.

За время расследования и судебного процесса удалось установить, что в 2020 году полицейский дал поручение главе районного отдела ГИБДД не привлекать к ответственности за нарушения его знакомого. Инспектор не стал составлять протокол, но ситуация выплыла наружу.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Приговор не вступил в законную силу. Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Вопрос о дальнейшем прохождении службы данным сотрудником будет решен после вступления решения суда в законную силу.