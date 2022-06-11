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Происшествия11 июня 2022 6:16

Суд дал год условно заместителю начальника отдела полиции Ливен за превышение должностных полномочий

Он попросил главу местного ГИБДД не штрафовать его знакомого за нарушения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Начальнику ливенского отдела полиции суд дал год условно

Начальнику ливенского отдела полиции суд дал год условно

Фото: архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор заместителю начальника отдела полиции Ливенского района. За превышение должностных полномочий наказанием стал год условки.

За время расследования и судебного процесса удалось установить, что в 2020 году полицейский дал поручение главе районного отдела ГИБДД не привлекать к ответственности за нарушения его знакомого. Инспектор не стал составлять протокол, но ситуация выплыла наружу.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Приговор не вступил в законную силу. Расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников службы регионального управления ФСБ России, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Вопрос о дальнейшем прохождении службы данным сотрудником будет решен после вступления решения суда в законную силу.