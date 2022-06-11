В горсаду Орла на день России пройдет праздник

Горпарк приглашает отметить День России Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле состоится празднование Дня России. В горсаду пройдет концерт, модное дефиле, мастер-класс по танцам и другие события.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках. С 13 00 на летней эстраде начнется концертная программа для детей. Маленьких гостей парка ждет историческая викторина, игровая фольклорная программа, конкурс детского рисунка.

Также с полудня на аллее парка откроется выставка-ярмарка, на которой можно будет купить созданные мастерами изделия.

В 13.30 начнется мастер-класс по танцам на летней эстраде. А с 14 часов здесь же начнется концерт, на котором выступят творческие коллективы.

В 15 часов рядом с эстраадой нанется дефиле модных агентств, а на площадке перед колоннадой стартует выступление танцевальных коллективов.

В 16 часов на летней эстраде продолжится концерт, в 18.00 здесь выступит оркестр ФСО.

В 19.00 праздник завершится детской танцевальной программой рядом с летней эстрадой, сообщает городская администрация.

Напомним, что в День России в Орловском полесье также пройдет большой праздник.