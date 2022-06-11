Полпред президента Щеголев посетил Орловскую область

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловскую область посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Во время рабочего визита он встретился с главой региона Андреем Клычковым.

Речь шла о социально-экономическом развитии области, реализации национальных проектов, а также выполнении поручений Владимира Путина.

- Андрейй Клычков отметил, что в настоящее время в регионе налажен диалог с Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством транспорта РФ по выстраиванию логистических цепочек, по поставкам материалов, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Клычкоыв поблагодарил Щеголева за оказываему региону поддержку.