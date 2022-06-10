В Орле раскрыта серия краж велосипедов

Велосипеды похититель увел из подъездов многоквартирных домов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские раскрыли кражу нескольких велосипедов. По подозрению в "угоне" задержан 19-летний безработный горожанин.

В разное время в полицию с заявлением о краже пришли жители многоэтажек, расположенных на Латышских Стрелков и Карачевском шоссе. Велосипед кто-то увел из подъездов. Оперативники занялись розыском возможного похитителя и в скором времени вышли на его след.

- Полицейские установили подозреваемого – неработающего гражданина 2003 года рождения. В настоящее время один из велосипедов изъят, полицейские устанавливают местонахождение второго, которой подозреваемый успел реализовать неустановленным лицам, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Молодой человек признался в "угоне" чужого транспорта. Дело возбуждено по статье "Кража". Стоимость похищенных велосипедов составила примерно 30 тысяч рублей.