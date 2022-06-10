В Орловской области подрядчика оштрафовали за срыв срока ремонта парка

Гендиректора подрядной фирмы оштрафовали за срыв сроков ремонта парка Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области гендиректора подрядной фирмы оштрафовали за срыв сроков ремонта парка. Рабочие не уложились в заданное время, приводя в порядок общественное пространство в районном центре Тросна.

Контракт местная администрация с ООО "Тектоника" заключила в рамках национального проекта. Однако в срок, обозначенный в договоре, рабочие не смогли отремонтировать территорию. Прокуратура устроила проверку, на директора организации завели административное дело.

- По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 98 тысяч рублей. В результате прокурорского вмешательства работы на объекте завершены другим подрядчиком, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.