Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 8:30

В День России орловцам раздадут ленточки в цветах флага

Получить триколор в мини-формате можно будет в разных районах города
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орле в День России раздадут ленточки в цветах флага. Получить триколор в мини-формате можно будет в разных районах города.

День России Орел вместе со всей страной отметит 12 июня. Как сообщает городская администрация, в общей сложности планируется вручить орловцам и гостям города 3,5 тысячи ленточек.

Получить ленточку можно будет с 17.00 до 19.00, вручать триколоры будут волонтеры на улице Ленина, в сквере Танкистов и у памятника Героям-комсомольцам, на площади перед КДЦ «Металлург», а также в Городском и Детском парках.