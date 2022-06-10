В День России орловцам раздадут ленточки в цветах флага

В Орле в День России раздадут ленточки в цветах флага. Получить триколор в мини-формате можно будет в разных районах города.

День России Орел вместе со всей страной отметит 12 июня. Как сообщает городская администрация, в общей сложности планируется вручить орловцам и гостям города 3,5 тысячи ленточек.

Получить ленточку можно будет с 17.00 до 19.00, вручать триколоры будут волонтеры на улице Ленина, в сквере Танкистов и у памятника Героям-комсомольцам, на площади перед КДЦ «Металлург», а также в Городском и Детском парках.