В Орле детскую площадку оккупировали дикие осы

В Орле дикие осы оккупировали детскую площадку. С роем пришлось разбираться спасателям.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, насекомые поселились прямо в центральной части города. Вечером 9 июня местные жители сообщили о том, что на Бульваре Победы детская площадка занята опасными соседями. Сотрудники областной поисково-спасательной службы выехали на место и уничтожили ос.

За прошлые сутки в Орловской области спасатели выезжали на разные происшествия и помощь людям 22 раза. Ранним утром в Советском районе областного центра потушили горевший гараж, днем открыли дверь в квартиру, в которой находилась парализованная женщина, а также уничтожили 24 боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Урицком районе.