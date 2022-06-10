На Ливенской улице Орла внедорожник сбил мужчину на переходе

Пешеход госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Ливенской улице Орла внедорожник сбил на переходе пешехода. Мужчина получил травмы, его положили в больницу.

Все произошло накануне, 9 июня. Около трех часов дня 54-летний водитель вел "Митсубиши Аутлэндэр" в сторону улицы 1-й Курской. В районе дома №25 на нерегулируемой зебре он не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть справа налево. Машина сбила 63-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлый день полицейские зафиксировали на дорогах региона 17 ДТП, из них с пострадавшим только одно.