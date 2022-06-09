Фото: пресс-служба Правительства региона

В Орле для 240 детей открылась пионерская смена в лагере «Елочка». Ребята будут отдыхать в течение 12 дней.

Смену посетят 240 детей из 25 муниципалитетов региона. Это представители пионерских отрядов и активисты пионерской организации «Орлята». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

С 9 по 20 июня для орловцев будут проходить различные мероприятия: образовательные, развлекательные, культурные и спортивные. Они направлены на расширение кругозора, воспитание лидерских качеств и развитие творческих способностей.

Ребята во время смены поучаствуют в общелагерных делах и закрепят свои знания. Планируется и торжественный прием пионерских работников и ветеранов пионерского движения.