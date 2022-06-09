Фото: со страницы Андрея Клычкова

В Орле построят многофункциональный межвузовский кампус. На проект выделят почти 9 миллиардов рублей.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Накануне Минобрнауки согласовало задание на проектирование межвузовского кампуса в областной столице.

Строительство на улице Скворцова, 5 разобьют на четыре больших этапа. Работы начнутся с возведения котельной, затем построят футбольное поле с искусственным газоном, спортивной инфраструктурой и трибунами на 500 мест.

Появятся и общежития для 1 500 человек, общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Последним шагом станет возведение учебно-лабораторного корпуса на 30 тысяч «квадратов».

Срок строительства – 2023-2025 годы. Стоимость проекта превышает 8,9 миллиарда рублей. Курировать его будет ОГУ.