Фото: со страницы Андрея Клычкова

В Орле появится футбольный манеж рядом со стадионом Ленина. Работы завершат к концу 2023 года

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях 9 июня.

– В 2019 году принято решение о строительстве манежа, состоящего из спортивного блока с пристроенным бытовым четырехэтажным зданием, где расположатся восемь раздевалок, медицинские кабинеты, тренажерные залы и вспомогательные помещения, - сообщил глава региона.

Проектно-сметную документацию начали разрабатывать в январе 2020 года с итоговым сроком сдачи объекта в конце 2023 года. Стоимость работ – 474,8 миллиона рублей.

Из-за роста цен на стройматериалы решило получил дополнительные средства на строительство.

В настоящее время на месте выполнены работы по демонтажу, капитальному ремонту котельной и устройству фундаментов.

Начались работы по замене теплотрассы, армированию каркаса. В двух цехах стартовала сборка несущих ферм крытого манежа. Манеж должен стать центральным объектом в развитии регионального футбола, подчеркнул губернатор.