Орлу вручили "Меч Победы"

Фото: orel-region.ru

Орлу передали "Меч Победы". Областной центр получил его как Город воинской славы, церемония состоялась в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Церемонию вручения Городам воинской славы Мечей Победы провела Валентина Матвиенко, председатель Совфеда РФ. Клинки для городов выковали оружейники с Урала, на торжество приехали главы российских регионов, ветераны, представители общественных организаций.

Как сообщает официальный портал орловского Правительства, от региона в мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель горсовета Василий Новиков и ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.