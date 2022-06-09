В Орле поймали серийного дачного вора

Орловец не гнушался металлом, техникой и другими вещами

Серийного дачного вора поймали орловские полицейские. Мужчина успел утащить имущества из чужих домов и участков на 250 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности. Орудовал 41-летний уроженец Орловской области в дачах неподалеку от областного центра. С марта по май с заявлением в полицию пришло 8 человек: их огороды и дома обчистили. Как оказалось, совершенно разное имущество похищал один и тот же человек. Это и двери, и разный электро и бензоинструмент, и металлические ставни, бытовая техника, разные вещи.

Оперативникам удалось задержать вора.

Мужчина под подпиской о невыезде

- Оперативники выяснили, что данный гражданин проникал в дома орловцев путем повреждения дверных петель либо дужек замка, после чего похищал имущество, которое он вывозил на личном автомобиле. Краденые металлические изделия мужчина реализовывал в пунктах приема металлов, - пояснили в ведомстве.

Дачный похититель во всем сознался. Возбуждено уголовное дело, до суда орловцу запрещено выезжать за пределы Орла, он подпиской.