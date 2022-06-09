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Происшествия9 июня 2022 12:36

В Орле водитель украл дизельное топливо у работодателя

Он использовал рабочую карту для заправки других автомобилей
Сергей Силаев
Возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата"

Возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата"

Фото: Архив "КП"

В Орле водитель украл дизельное топливо у работодателя. Он использовал рабочую карту для заправки других автомобилей.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что в одной из компаний похищают топливо. Об этом сообщает штаб ЛО МВД на станции Орел.

Водитель Орловско-Курской колонны заправлял рабочий грузовик с помощью рабочей карты. Однако 54-летний мужчина на заправке передавал пистолет другим людям, которые расплачивались с ним наличными.

Орловец сознался в содеянном. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование продолжается.