Возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата"
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В Орле водитель украл дизельное топливо у работодателя. Он использовал рабочую карту для заправки других автомобилей.
Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что в одной из компаний похищают топливо. Об этом сообщает штаб ЛО МВД на станции Орел.
Водитель Орловско-Курской колонны заправлял рабочий грузовик с помощью рабочей карты. Однако 54-летний мужчина на заправке передавал пистолет другим людям, которые расплачивались с ним наличными.
Орловец сознался в содеянном. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование продолжается.