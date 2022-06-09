Губернатор Орловской области и мэр Орла примут участие в ПМЭФ-2022

Андрей Клычков возглавит делегацию Орловской области на ПМЭФ-2022

Делегация Орловской области примет участие в ПМЭФ-2022. Стало известно, кто представит регион на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2022 году форум станет юбилейным, 25-м. Главная тема ПМЭФ-2022 - "Новый мир – новые возможности". Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

Орловскую область на ПМЭФ представит делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым. Также в ее состав вошли его замы и члены регионального Правительства: Вадим Тарасов, Владимир Ивановский, Антон Старосельский, а также советник губернатора Сергей Лежнев, мэр Орла Юрий Парахин, гендиректор "Корпорации развития Орловской области" Николай Шин, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Дмитрий Рябцовский. Об этом "Комсомолке" сообщили в региональном Правительстве.

ПМЭФ-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.