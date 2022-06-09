В Корпорации развития Орловской области презентовали новый индустриальный парк

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Орловская область презентовала Минэкономразвития индустриальный парк «Регион57». Мероприятие проходило вчера, 8 июня, в формате ВКС в Корпорации развития Орловской области, которая оказывает консалтинговое сопровождение управляющей компании парка ООО «Регион 57».

Напомним, что в этом году Минэкономразвития, оценив возросший потенциал развития инфраструктуры промышленности Орловской области, приняло решение о включении региона в список претендентов на получение субсидии до 500 млн рублей на развитие технопарков для малого и среднего предпринимательства.

После рассмотрения конкурсных заявок от Орловской области предварительно были одобрены проекты парков «Новосильское шоссе» и «Регион 57».

Вчера Минэкономразвития провело презентацию наиболее успешных проектов с привлечением своей экспертной группы.

В ВКС от Орловской области приняли участие Максим Петров, руководители областного департамента промышленности и торговли, Сергей Антонцев, руководитель областного департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области, Светлана Заева, генеральный директор ООО «Регион 57», руководитель проекта.

Представители управляющей компании индустриального парка «Регион 57», представляя свой проект, рассказали о том, что он будет развиваться на территории бывшего предприятия «Мостострой66» на улице Машиностроительной и специализироваться на машиностроении как основном направлении и текстильной промышленности как дополнительном. Компания уже имеет пул из 5 потенциальных резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и планирует привлечь еще семерых до 2033 года.

В парке планируется строительство новых объектов и реконструкция имеющихся, будут модернизированы коммунальная и транспортная инфраструктуры, обеспечено технологическое присоединение к энергоресурсам. На площадке уже имеется практически вся необходимая инфраструктура, что позволит в краткие сроки начать там основную деятельность.

В срок до 2033 года управляющая компания планирует разместить в парке 12 резидентов - субъектов МСП, которые создадут по предварительным расчетам 382 рабочих места и отчислят 194, 8 млн рублей налоговых платежей от своей деятельности. Общий объем инвестиций в создание индустриального парка предусмотрен в размере 687 млн рублей.

«В Орловской области есть преференциальные зоны – особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» и территория опережающего социально-экономического развития «Мценск». Но туда зачастую приходят компании из других регионов и стран, в основном представители крупного бизнеса. Мы хотим созданием новых индустриальных парков поддержать орловские малые и средние предприятия, создать для них современную, технологичную инфраструктуру. В нынешних экономических условиях развитие МСП особенно важно. Этот сегмент бизнеса мобильно реализует импортозамещение, это люди, которые будут работать в своем регионе. И государство оказывает им серьезное содействие, вводя все новые меры поддержки. Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля, необходимо активно заниматься импортозамещением, перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками и искать новые рынки сбыта. В Орловской области на сегодняшний день есть хорошие наработки, в частности, в сфере малого и среднего предпринимательства. И вот благодаря субсидированию из Минэкономразвития мы продолжим это развитие в том числе путем создания с 2023 по 2025 год двух больших индустриальных площадок – один это «Регион 57» и второй «Новосильское шоссе», который расположится на одноименной улице в Орле», - отметил Максим Петров, комментируя презентацию нового индустриального парка.

Он также пояснил, что проекты новых индустриальных парков предполагают скидки на электричество, улучшенные бытовые условия, снижение затрат на отопление помещений. Такие возможности дает использование энергоэффективных материалов при создании парка. В них будут создаваться и центры коллективного пользования, которые помогут оптимизировать затраты резидентов на то оборудование, которое им нужно, но они его не часто используют, а потому покупать не выгодно. Управляющие компании, анализируя потребность резидентов, в своих парках будут аккумулировать такое оборудование в центрах коллективного пользования.

Корпорация развития будет сопровождать инвестиционный проект «Индустриальный парк «Регион57», оказывая правовые, технические , консультационные и другие услуги.

«Компания «Регион 57» проявила инициативу построить индустриальный парк, реализовать серьезнейший и важнейший инвестиционный проект. Корпорация развития Орловской области- открытая территория сотрудничества для предпринимателей. Мы будем вместе работать над тем, чтобы этот проект воплотился в жизнь в лучшем виде. Плюс меры государственной поддержки. Индустриальные парки, которые будут развивать промышленную инфраструктуру, призваны стать драйверами развития промышленности в Орловской области. И все участники процесса объединят усилия для достижения этой цели», - подчеркнул Николай Шин.