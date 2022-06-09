Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили 30 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел 31 человек

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 9 июня предоставил федеральный оперативный штаб. Общее число положительных диагнозов, связанных с коронавирусом достигло отметки 113 321. Из них 30 – за последние сутки.

Победил болезнь за сутки 31 человек. Всего в регионе закрытых больничных 110 922.

Госпитализация медиков понадобилась 14 орловцам. За сутки никто не умер. Всего за время пандемии коронавирус унес 1 926 жизней в Орловской области. Напомним, завтра в регионе отменяется масочный режим.