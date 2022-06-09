Фото: Сергей Силаев

В Орловской области отменили более 1 300 проверок бизнеса. Количество профилактических мероприятий выросло.

Департамент экономического развития региона постоянно мониторит ситуацию с соблюдением моратория на проверки. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Из единого реестра исключена 1 321 проверка. Из них 1 176 плановых, 145 – внеплановых. С момента введения моратория в регионе провели более 1 000 профилактических мероприятий.

Большая доля отмененных проверок пришлась на МЧС, Ростехнадзор и Россельхознадзор.

В случае нарушения моратория, предприниматели могут подать официальную жалобу через портал Госуслуг или на электронную почту Минэкономразвития России.