Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели провели урок безопасности в детском саду. Он прошел под открытым небом.

Сотрудники МЧС провели день безопасности и веселые старты в детском саду №96. Цель мероприятия – напоминание юным орловцам о том, что они уже несут за себя определенную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Некоторые пожары возникают из-за детской шалости, поэтому ребятам напомнили, о правилах пожарной безопасности, а также о порядке действий на случай возникновения возгорания.

Началось занятие с учебной эвакуации, затем ребята узнали, что может произойти после неосторожного обращения с огнем. Затем дети порассуждали, каких правил нужно придерживаться при пожаре.

Особый интерес у воспитанников детсада вызвал показ техники и аварийно-спасательного оборудования. Все желающие побывали в кабине пожарного автомобиля, посмотрели его устройство и оснащение. Восторг вызвало у ребят обмундирование пожарного, в котором он выезжает на пожар.