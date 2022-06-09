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Происшествия9 июня 2022 8:25

В Орле за финансирование терроризма на 8 лет осудили иностраца

Наказание 25-летний мужчина будет отбывать в тюрьме строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Иностранца осудили за финансирование терроризма

Иностранца осудили за финансирование терроризма

Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор иностранцу по делу о финансировании терроризма. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Как удалось установить за время следствия и суда, осенью 2019 года выходец из иностранного государства, который жил и работал в Орловской области, поддерживал связь с представителями одной из иностранных организаций, признанной по закону РФ террористической. Этой организации он переводил деньги, общая сумма превысила 33 тысячи рублей. Деятельность мужчины пресекли силовики.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.