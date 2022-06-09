В Орловской области не было лесных и торфяных пожаров в 2022 году. Количество ландшафтных пожаров снизилось в 3,5 раза.

Об этом рассказали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области. Его провел губернатор Андрей Клычков, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Александр Леонов – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Орловской области рассказал, что за истекший период года зарегистрировано 348 ландшафтных пожаров. Из количество снизилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– С начала пожароопасного сезона посредством космического мониторинга на территории Орловской области было зарегистрировано 48 термических точек, из которых подтвердились 23, - сообщил Леонов.

Спасатели проводят постоянную профилактическую работу. Сотрудники МЧС провели свыше 81 000 инструктажей с населением.