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Происшествия9 июня 2022 6:28

В автомобильной аварии на мосту Дружбы в Орле пострадала девушка

Столкнулись кроссовер, внедорожник и легковушка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Три машины столкнулись на мосту Дружбы в Орле

Три машины столкнулись на мосту Дружбы в Орле

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На мосту Дружбы в Орле столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала девушка-пассажир, ехавшая в одной из машин.

Автомобильная авария произошла утром 7 июня, в девятом часу. Собрались в "паровозик" ехавшие попутно кроссовер "Форд Куга", внедорожник "Шевроле Нива" и легковушка "Шкода Октавиа". Водители машин не пострадали, досталось одной из пассажирок.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Шкода Октавиа", девушка 19 лет, получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.