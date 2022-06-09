В Орловской области стартовал фотоконкурс ко «Дню семьи»

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Организатором конкурса выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Цель данного конкурса – формирование положительного отношения к институту семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, укрепление связей поколений на основе общности интересов, а также вовлечение семей в активную социально-культурную деятельность.

«08 июля в России традиционно отмечается «День семьи, любви и верности». Институт семьи в нашей стране является основой государства, а для большинства из нас – колыбелью жизни, опорой, миром искренних чувств и надежной опорой. В преддверии этого душевного праздника «Социально-культурный фонд развития и инновации» проводит фотоконкурс, который, как мне кажется, создает одно из условий для раскрытия творческого потенциала семей», - рассказывает Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Номинации конкурса:

1) «Посвящается семье»

2) «1+1»

Конкурс проводится в несколько этапов:

I этап: с 06.06.2022 по 01.07.2022 — предоставление организатору заявок с фотографиями для участия в конкурсе;

II этап: с 05.07.2022 по 07.07.2022 – онлайн-голосование в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники,

III этап: 8.07.22 — определение лучших работ и объявление итога конкурса.

Более детально узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие Вы можете на сайте Фонда – https://социальныйфонд.рф/activities/strong-family/семья-это/